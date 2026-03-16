L’Inter sta lavorando al rinnovo del contratto di Dumfries, il terzino olandese. Si parla di un possibile prolungamento e di una possibile eliminazione della clausola rescissoria. La società ha deciso di intervenire sulla trattativa e si attendono aggiornamenti ufficiali nelle prossime settimane. La questione riguarda principalmente le modalità del nuovo accordo e le condizioni economiche.

Inter News 24 Rinnovo Dumfries, l’Inter punta sul prolungamento dell’esterno olandese: addio alla clausola? Ecco tutti i dettagli. Contro l’Atalanta è apparso evidente quanto Dumfries sia fondamentale per questa Inter. Non a caso la dirigenza vorrebbe evitare che l’olandese saluti questa estate. Il rinnovo, secondo quanto riportato da L’Interista, diventa sempre più concreto, il quale potrebbe avere una variazione dei termini importante. Si è detto di tutto su di lui, dal possibile addio nella passata stagione alla partenza sicura il prossimo giugno, di certo però non c’è assolutamente nulla e i possibili sviluppi lo confermano. Inutile andare a cercare un sostituto dell’olandese perché anche la società si è resa conta che giocatori del genere non possono essere sostituiti facilmente. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Rinnovo Dumfries, arrivano importanti novità: l’Inter toglie la clausola? Ecco tutti i dettagli

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