L’Atalanta ha deciso di non accettare contropartite nel trasferimento di Palestra. Se il difensore Bisseck lascia la squadra, l’obiettivo diventa il francese Solet. La società nerazzurra sta valutando le opzioni per la partenza del giocatore e le alternative sul mercato, mantenendo ferme le proprie posizioni sulla trattativa. La situazione resta in evoluzione e aggiornata in tempo reale.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news sull’Inter in diretta per rimanere sempre aggiornato. Ultimissime Inter Live di DOMENICA 31 MAGGIO. Mercato Inter, per un Bisseck che va un Solet che arriva: ecco la proposta nerazzurra all’Udinese. I dettagli Mercato Inter, il centrale tedesco può portare 40 milioni nelle casse nerazzurre, ma il colpo in entrata dipende da una sentenza Mercato Inter, trattativa aperta per Palestra: l’Atalanta rifiuta l’inserimento per Frattesi come contropartita. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Ultimissime Inter LIVE: L’Atalanta non accetta contropartite per Palestra. Se va via Bisseck si punta su Solet

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