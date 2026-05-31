Mercato Inter per un Bisseck che va un Solet che arriva | ecco la proposta nerazzurra all’Udinese I dettagli
L'Inter ha proposto all’Udinese un trasferimento di un centrocampista tedesco, che potrebbe portare circa 40 milioni di euro. La conclusione dell’affare dipende da una sentenza in corso, che potrebbe influenzare le decisioni di mercato. Al momento, l’attenzione è rivolta alla possibilità di acquisire un nuovo attaccante, con un’operazione che si basa anche sui risultati legali ancora da definire.
di Francesco Aliperta Mercato Inter, il centrale tedesco può portare 40 milioni nelle casse nerazzurre, ma il colpo in entrata dipende da una sentenza. Mentre Acerbi e Darmian hanno praticamente già salutato, lasciando due caselle vuote tra le file di Cristian Chivu, e Bastoni che in primavera sembrava il candidato numero uno a lasciare i nerazzurri è indirizzato invece a restare, il giocatore che può lasciare Milano e portare introiti nelle casse dei nerazzurri è Yann Bisseck. «Il centralone tedesco, pur essendo rimasto fuori dalla lista per il Mondiale, pare aver stregato il Bayern Monaco» si legge su Tuttosport che aggiunge: «Club che avrebbe pochi problemi per accontentare le richieste dell’Inter: almeno 40 milioni di euro». 🔗 Leggi su Internews24.com
IL NOME A SORPRESA CHE IN POCHI SANNO…CONFERME SU BISSECK! SOLET VUOLE SOLO LINTER!
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