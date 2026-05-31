di Francesco Aliperta Mercato Inter, il centrale tedesco può portare 40 milioni nelle casse nerazzurre, ma il colpo in entrata dipende da una sentenza. Mentre Acerbi e Darmian hanno praticamente già salutato, lasciando due caselle vuote tra le file di Cristian Chivu, e Bastoni che in primavera sembrava il candidato numero uno a lasciare i nerazzurri è indirizzato invece a restare, il giocatore che può lasciare Milano e portare introiti nelle casse dei nerazzurri è Yann Bisseck. «Il centralone tedesco, pur essendo rimasto fuori dalla lista per il Mondiale, pare aver stregato il Bayern Monaco» si legge su Tuttosport che aggiunge: «Club che avrebbe pochi problemi per accontentare le richieste dell’Inter: almeno 40 milioni di euro». 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inter, per un Bisseck che va un Solet che arriva: ecco la proposta nerazzurra all’Udinese. I dettagli

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IL NOME A SORPRESA CHE IN POCHI SANNO…CONFERME SU BISSECK! SOLET VUOLE SOLO LINTER!

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