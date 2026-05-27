Il mercato dell'Inter si concentra sull'acquisto di un centrocampista, con il giocatore che ha dato il suo consenso. Attualmente, resta da definire l'accordo tra il club e il Liverpool, che detiene il cartellino. La trattativa riguarda il trasferimento del calciatore e si trova nella fase di negoziazione tra le parti coinvolte. La conferma arriva da fonti di mercato, che segnalano l'interesse prioritario dell'Inter per il mediano.

di Francesco Aliperta Mercato Inter, Fabrizio Romano conferma il pressing nerazzurro: il centrocampista mette i campioni d’Italia in cima ai suoi desideri. L’Inter non molla la presa e continua a spingere con decisione per assicurarsi il suo primo grande obiettivo per la linea mediana. Come confermato dall’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, i nerazzurri si stanno muovendo concretamente per portare a Milano Curtis Jones in vista della prossima stagione. Il centrocampista inglese rappresenta il profilo ideale per rinforzare il reparto a disposizione di Cristian Chivu, e i primi passi mossi dalla dirigenza di Viale della Liberazione hanno già dato i frutti sperati sul fronte dei contatti con l’entourage del ragazzo. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inter, priorità Jones. Romano rivela: «C’è il sì del giocatore, ora serve l’accordo col Liverpool»

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Calciomercato Inter, svolta nel caso Jones: per Romano il sì del centrocampista è già arrivato, ora la palla passa al LiverpoolDurante il calciomercato, si è registrata una svolta nella trattativa per il centrocampista Curtis Jones.

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