Mercato dilettanti Graffiedi-Correggese | ci sono problemi Spunta Rizzelli

Nel mercato dilettanti, il tecnico della squadra locale ha richiesto diversi rinforzi, ma la società vuole mantenere la rosa attuale, che ha ottenuto la salvezza. Si sono creati problemi tra allenatore e dirigenza, portando a una possibile rottura. Inoltre, è emersa la presenza di un nuovo calciatore, Rizzelli, che potrebbe entrare a far parte del team. La situazione resta in evoluzione, con nessuna decisione definitiva ancora presa.

Sembrava un matrimonio fatto e invece si allontanano Graffiedi e la Correggese. Il tecnico, 46 anni, avrebbe chiesto molti innesti, mentre la società vorrebbe mantenere una buona parte della rosa che ha centrato la salvezza. A questo punto il club biancorosso avrebbe virato sul giovane tecnico della Pontenurese Nicholas Rizzelli. Vedremo se ci sarà un ripensamento da parte del club o di Graffiedi. Intanto, dopo la conferma di mister Christian Iotti, il Boretto riparte dalle sue certezze e riconferma cinque giocatori per la prossima stagione sempre in Promozione. Rimangono i difensori Lorenzo Callegari (2000), Gabriel Rocchi (2001), Roberto Parmiggiani (1996) e Mattia Flisi (2001), e il centrocampista Michele Gandolfi (1997). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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