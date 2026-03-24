Un video risalente a settembre 2025, girato in un ristorante, sta attirando l'attenzione degli inquirenti. Nel filmato si sente una persona affermare di essere tornata e di trovarsi in sala, mentre un’altra si riferisce a un dipendente. La Dda sta analizzando il materiale per verificare i dettagli del passaggio. La vicenda coinvolge anche un funzionario pubblico, che avrebbe avuto rapporti con alcune persone presenti nel video.

Mauro Caroccia è stato «un dipendente» di Andrea Delmastro nel ristorante che il sottosegretario alla giustizia (dimessosi con Giusi Bartolozzi martedì 24 marzo) aveva aperto con la figlia 18enne dell’uomo condannato a 4 anni per intestazione fittizia di beni. Il dato emerge anche da un video, già finito all’attenzione dei pm della Dda, e che per la sua sfrontatezza ha sorpreso anche gli stessi inquirenti che monitoravano le mosse del prestanome del boss Michele Senese. È un video del settembre 2025. Caroccia è stato già condannato in Appello ed è in attesa della Cassazione che a febbraio renderà poi definitiva la pena. È reduce... 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Delmastro, Mauro Caroccia era suo «dipendente». Spunta il video girato nel ristorante: «Sono tornato, in sala ora ci sono io»

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