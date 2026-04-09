Affitti a canone concordato scontro tra le sigle | Nessun monopolio il pluralismo è legge

Continuano le polemiche a Forlì riguardo al nuovo accordo territoriale per le locazioni a canone concordato. Diverse associazioni, tra cui alcune storiche del settore, hanno espresso opposizione, ritenendo il protocollo del 2017 come l’unico valido e denunciando presunti rischi di monopolio. La discussione si concentra sulle modalità di regolamentazione degli affitti a canone agevolato e sulle differenze tra le diverse sigle coinvolte.

Non si placa la bufera sul nuovo accordo territoriale per le locazioni a canone agevolato a Forlì. Dopo le dure prese di posizione dei giorni scorsi, che avevano visto alcune associazioni "storiche" alzare le barricate definendo il protocollo del 2017 come l’unico legittimo e denunciando. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Affitti a canone concordato firmato l’accordo provinciale. Benefici riequilibrati per tuttiDomanda abitativa alle stelle, ma un appartamento su 4, nel Bresciano, risulta vuoto. Soluzioni abitative a costi sostenibili per le famiglie: l'Ater mette a bando 36 unità immobiliari a canone concordatoRilevante nuovo bando pubblicato da Ater Umbria, che mette a disposizione 36 unità immobiliari, offrendo soluzioni abitative a costi sostenibili per... Temi più discussi: Affitti, debutta il nuovo canone concordato: la città divisa in tre zone per sbloccare le case sfitte; Affitti a canone concordato, firmati i nuovi accordi territoriali a Siena; Novara, l’immobiliare corre e cambiano gli affitti con il nuovo canone concordato; Affitti a Siena, il Comune mette 150mila euro: fino a 3mila euro per i nuovi contratti. Cedolare secca al 10% per affitto concordato: come si calcola l’impostaLa cedolare secca al 10% si applica sui canoni percepiti. Esempio di calcolo e scadenze di pagamento per affitti concordati nel 1° e 2° anno. pmi.it Affitti, debutta il nuovo canone concordato: la città divisa in tre zone per sbloccare le case sfitteRimettere in circolo gli appartamenti sfitti, calmierare i prezzi per chi cerca casa e garantire agevolazioni fiscali sicure ai proprietari. È questo il triplice obiettivo del nuovo accordo territoria ... lavocedinovara.com / La questione del caro affitti, un tasto dolente per la città di Milano, durante le settimane di punta come la Fashion Week e la Design Week diventa ancora più centrale. Quest’anno, più degli altri, la situazione sembra aver preso una piega quasi distopic - facebook.com facebook