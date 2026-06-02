Enrico Mentana ha definito La7 come “la tv anti-Meloni” e “la nuova Rai3”, suscitando discussioni sul ruolo della rete. Durante il Festival della Tv di Dogliani, il giornalista ha espresso questa opinione in modo diretto, senza ulteriori dettagli o commenti. La dichiarazione ha attirato l’attenzione sui possibili orientamenti politici e sui contenuti trasmessi dalla rete nel contesto attuale.

Le recenti dichiarazioni di Enrico Mentana al Festival della Tv di Dogliani hanno acceso un dibattito sul posizionamento editoriale di La7. Il direttore del TgLa7, intervistato sul palco da Mia Ceran, ha analizzato in maniera critica l’identità della rete per cui lavora da 16 anni, parlando di una trasformazione marcata e di scelte editoriali precise che hanno portato vantaggi agli ascolti ma anche una netta caratterizzazione politica. “ La7 è diventata la tv anti-Meloni, è evidente a tutti. È la nuova Rai3, ha un’identità forte” ha affermato Mentana durante il suo intervento, tenutosi l’ultimo giorno della quindicesima edizione del Festival. descrivendo una situazione che definisce “la più marcata” mai vissuta dall’emittente. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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© Cinemaserietv.it - Mentana spiazza tutti su La7: “È diventata la tv anti-Meloni, la nuova Rai3”

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L'anteprima di Mentana del Tg La7 del 7 aprile 2026

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L'affondo di Mentana è clamoroso: La7 è diventata la tele anti-Meloni. Terremoto in tvEnrico Mentana ha dichiarato che La7 si è trasformata nella rete televisiva anti-Meloni.