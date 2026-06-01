Enrico Mentana ha dichiarato che La7 si è trasformata nella rete televisiva anti-Meloni. La frase è stata pronunciata durante la quindicesima edizione di un festival, senza ulteriori dettagli sul contesto. La dichiarazione ha suscitato scalpore, considerando il ruolo della rete e le sue posizioni politiche. Mentana ha scelto di essere diretto, senza giri di parole, nel commentare il ruolo della televisione nel panorama politico mediatico.

Enrico Mentana non è tipo da girarci intorno. Dal palco della quindicesima edizione del Festival della Tv di Dogliani, intervistato dalla giornalista Mia Ceran, il direttore del telegiornale di La7 ha detto quello che in molti pensano ma in pochi osano affermare pubblicamente: la rete che lo ospita si è trasformata, negli anni, in un presidio televisivo sistematicamente critico nei confronti del governo in carica. Una scelta editoriale precisa, che ha pagato in termini di ascolti, ma che solleva interrogativi sulla pluralità dell'informazione. Il ragionamento di Mentana parte dai numeri. Nell'arco di un anno, i talk show serali di... 🔗 Leggi su Iltempo.it

Segui gli aggiornamenti su Meloni.

© Iltempo.it - L'affondo di Mentana è clamoroso: La7 è diventata la tele anti-Meloni. Terremoto in tv

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: ASCOLTI TV 23 MARZO 2026: GUERRIERI, CHIUDE SCHERZI A PARTE, VOLA LA7 TRA MENTANA, GRUBER E ZORO

Leggi anche: Ascolti tv referendum, La7 ‘pigliatutto’: Mentana, Gruber e Bianchi tris da record. RaiUno non modifica la sua programmazione, lo speciale del Tg2 fa flop

Temi più discussi: Grande successo a Mentana per il 2° GP Nomentum; Le notizie del giorno con Enrico Mentana; Trump attacca Papa Leone: Qualcuno gli spieghi che il sindaco di Chicago è inutile. Poi l'affondo sul nucleare in Iran; Silvia Salis candidato premier grazie al voto a Venezia? | Libero Quotidiano.it.

Al blattoideo e alla pulciara non è sembrato vero sentire l’affondo di Orsini, poi c’è anche Chicco Mentana! x.com

La7, l’affondo di Mentana è clamoroso: è diventata la tele anti-Meloni. Poi fa una profeziaEnrico Mentana non è tipo da girarci intorno. Dal palco della quindicesima edizione del Festival della Tv di Dogliani, intervistato dalla giornalista Mia Ceran, il direttore del telegiornale di La7 ha ... msn.com

Le notizie del giorno con Enrico MentanaSi riaccende la guerra in Medio Oriente, in assenza della fumata bianca sull'accordo tra Usa e Iran, con, anche, il nuovo attacco in Libano di Israele, che ha esteso le operazioni di terra oltre la li ... tg.la7.it