Dal 2007 al 2024, l’industria italiana ha perso oltre 700 mila posti di lavoro nel settore delle tute blu, equivalenti a più di un sesto degli occupati. Questo calo ha portato a una drastica riduzione di lavoratori nelle fabbriche e nelle realtà produttive tradizionali, segnando una diminuzione significativa nel settore industriale del paese.

C'erano una volta le tute blu. Ora sono sempre meno: dal 2007 al 2024 nell’industria italiana sono scomparsi 700 mila posti di lavoro, oltre uno su sei. Il rapporto annuale dell’Istat fotografa una trasformazione profonda del mercato del lavoro italiano: l’occupazione cresce, ma non nelle fabbriche, nei negozi e negli uffici pubblici. Manifattura, commercio e pubblica amministrazione hanno perso complessivamente 1,35 milioni di lavoratori, mentre altri comparti hanno guadagnato quasi 2 milioni di occupati, soprattutto nella sanità e assistenza sociale, nelle attività professionali, scientifiche e tecniche e nei servizi di alloggio e ristorazione. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Meno tute blu: l'industria ha perso 700mila occupati dal 2007 fino ad oggi

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