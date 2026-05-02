Tutti i look di Rihanna al Met Gala dal 2007 a oggi

La pop star ha partecipato a tutte le edizioni del Met Gala dal 2007 a oggi, sfoggiando look che hanno attirato l’attenzione dei media e del pubblico. La sua presenza sulla scalinata è stata costante nel corso degli anni, con outfit di varia natura, spesso studiati nei minimi dettagli. Ogni anno, la cantante ha scelto abiti e accessori diversi, contribuendo a rendere questa manifestazione uno degli appuntamenti più attesi nel mondo della moda.

La pop star continua a essere una presenza imperdibile sulla scalinata del Met. E siamo pronti a scommettere che non ci deluderà nemmeno quest'anno +++dropcap Se c'è una stella che ha preso a cuore il detto «ultimo ma non meno importante» (last but not least) quando si tratta del Met Gala, è Rihanna. Mentre il Met Gala 2026 si avvicina, gli appassionati di moda di tutto il mondo non stanno solo aspettando di vedere cosa indosserà Rihanna per la raccolta fondi annuale, ma anche quando arriverà.🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Tutti i look di Rihanna al Met Gala dal 2007 a oggi Notizie correlate Met Gala 2026, i beauty look più spettacolari di tutti i tempiIl Met Gala è sempre più vicino: al 4 maggio manca pochissimo e di sicuro il dress code dell'edizione 2026 a tema Fashion is Art, porterà una ventata... Nicole Kidman, tutti i look indossati al Met Gala. Ovvero: storia di un'icona di stile che non sbaglia mai un colpoLa vincitrice dell'Oscar è copresidente del Met Gala 2026, che segna il suo settimo anno alla serata più importante della moda. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Met Gala 2026, i beauty look più spettacolari di tutti i tempi; Met Gala, 150 look che hanno segnato i momenti più memorabili nella storia dell'evento; Gli uomini meglio vestiti nella storia del Met Gala; I dieci abiti del Met Gala più belli di sempre. Met Gala 2025: tutti i look delle star sul red carpetI fashion addicted di tutto il mondo lo sanno: il primo lunedì del mese significa Met Gala. E la tradizione non è venuta meno neppure stavolta, per la 78esima edizione dell'evento annuale. Nato per ... fanpage.it Met gala 2025: tutti i look e gli abiti del red carpetSi accendono le luci sulla scalinata del Metropolitan Museum di New York per l'edizione 2025 del Met Gala, uno degli appuntamenti più glamour per celeb e mondo della moda. Il tema di quest'anno, ... grazia.it Gli abiti del Met Gala anni ‘70, ’80 e '90: i più iconici indossati dalle star che hanno segnato la moda dell’epoca: https://vogueitalia.visitlink.me/qP0Lys - facebook.com facebook Il Met Gala ha dovuto abbassare i prezzi perché con Jeff Bezos e Lauren Sánchez a finanziarlo nessuno ha granché voglia di andarci - via @RivistaStudio x.com