Musica satira e tute blu | a San Pio X arriva la Metallurgica Viganò

Sabato 16 maggio, alle 21, i locali della parrocchia di San Pio X (via Ribolle 110) ospiteranno un appuntamento imperdibile con il teatro-canzone d'autore. Protagonista della serata sarà la Metallurgica Viganò, l’eccentrico gruppo nato a Faenza che ha fatto della "tuta blu" il proprio marchio di.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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