Una proposta prevede una donazione volontaria di 20 euro all’anno per ogni cane o gatto posseduto, destinata alle famiglie con figli. L’idea mira a finanziare servizi e sostegni per le famiglie, incentivando il contributo attraverso una contribuzione minima. La proposta si rivolge a proprietari di animali domestici, con l’obiettivo di raccogliere fondi utili per il benessere familiare. Nessuna indicazione di obbligo o sanzioni è stata ancora comunicata.

Una donazione volontaria di 20 euro all’anno per ogni cane o gatto posseduto da destinare alle famiglie con figli. È la proposta lanciata dal sindaco di San Giorgio su Legnano, Claudio Ruggeri, attraverso un editoriale pubblicato sul periodico comunale, un’iniziativa che in poche ore ha acceso il dibattito tra favorevoli e contrari. L’idea nasce come una provocazione sul tema della natalità e del futuro delle comunità locali. Secondo il sindaco, chi non ha figli ma vive con animali domestici potrebbe contribuire, in modo libero e volontario, a sostenere economicamente le famiglie impegnate nella crescita dei bambini. Alla base della riflessione vi è il calo delle nascite che interessa ormai da anni l’Italia e il ruolo delle nuove generazioni nel mantenimento del sistema sociale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Meno bimbi, più animali. Proposta provocatoria: "Contributo annuale per ogni cane o gatto"

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