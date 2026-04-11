Garlasco gli audio su cane e gatto di Andrea Sempio e l' ipotesi di violenza sugli animali Palmegiani sbotta

A Garlasco si torna a parlare di un caso giudiziario legato a un presunto episodio di violenza sugli animali. Sono stati diffusi alcuni file audio attribuiti a Andrea Sempio, in cui si ascoltano sue frasi rivolte a un cane e a un gatto. La vicenda ha suscitato reazioni diverse, con alcune persone che hanno espresso dubbi sulla loro autenticità e altre che chiedono approfondimenti. La procura ha aperto un’indagine per chiarire i contenuti e le circostanze.

Andrea Sempio di nuovo nell’occhio del ciclone a causa di alcuni audio ambientali, a lui attribuiti durante il programma televisivo “Mattino 5”, nei quali farebbe affermazioni dai toni potenzialmente violenti nei confronti di animali, nello specifico un gatto e un cane. Il consulente Armando Palmegiani contesta le interpretazioni, parlando di frasi decontestualizzate e non legate al delitto di Garlasco. Garlasco, nuovi audio su Andrea Sempio Cosa avrebbe detto sul gatto e il cane La replica di Palmegiani Attesa per le sorti di Sempio Garlasco, nuovi audio su Andrea Sempio C’è ancora una volta Andrea Sempio al centro dell’attenzione mediatica, con un nuovo capitolo collaterale al caso di Garlasco, che sta facendo discutere.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Garlasco, gli audio su cane e gatto di Andrea Sempio e l'ipotesi di violenza sugli animali, Palmegiani sbotta La teoria di Bruzzone su Garlasco: “Regia dietro gli audio su Cappa e Sempio”. Chi incastranoNuove rivelazioni scuotono le indagini su un caso di cronaca complesso, a seguito della trasmissione di audio che, secondo la criminologa Roberta... Garlasco, gli audio che riscrivono il delitto. Bruzzone: «Andrea Sempio e Michele Bertani sono gli esecutori, coinvolta anche Stefania Cappa»Roberta Bruzzone torna a parlare dei misteriosi audio che potrebbero riscrive il racconto del delitto di Garlasco.