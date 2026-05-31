Sindaco | proposta contributo per animali per aiutare le famiglie

Il sindaco ha proposto un contributo per il sostegno degli animali domestici, coinvolgendo circa 850 proprietari. La proposta mira a integrare il bilancio comunale, valutando come la partecipazione di queste famiglie possa influenzare le risorse disponibili. Il sindaco ha collegato questa iniziativa al supporto alle attività scolastiche, evidenziando un legame tra cura degli animali e benessere educativo. La proposta sarà discussa nelle prossime assemblee comunali.

? Domande chiave Come cambierebbe il bilancio comunale con la partecipazione degli 850 proprietari?. Perché il sindaco collega la cura degli animali al sostegno scolastico?. Quale impatto concreto avrebbe questa donazione sulla mensa dei bambini?. Chi dovrebbe finanziare i servizi sociali se le famiglie non fanno figli?.? In Breve Donazione volontaria di 20 euro annui per ogni animale domestico posseduto. Fondo destinato a sostenere 280 alunni della scuola primaria di San Giorgio. Contributo per alleviare costi mense scolastiche e gestione rifiuti comunali. Coinvolgimento degli 850 cani registrati nel territorio di San Giorgio su Legnano. Il sindaco di San Giorgio su Legnano propone una donazione di 20 euro per ogni animale domestico per sostenere le famiglie con figli. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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