A Merate celebrazioni speciali per gli 80 anni della Repubblica

Notizia in breve

A Merate, il 2 giugno si sono svolte celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica Italiana. Il Comune ha organizzato un programma speciale in linea con l'invito del Quirinale e dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani. L’evento ha previsto momenti di partecipazione e di memoria collettiva, in occasione di questa ricorrenza.