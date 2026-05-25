A Merate celebrazioni speciali per gli 80 anni della Repubblica

Da leccotoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A Merate, il 2 giugno si sono svolte celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica Italiana. Il Comune ha organizzato un programma speciale in linea con l'invito del Quirinale e dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani. L’evento ha previsto momenti di partecipazione e di memoria collettiva, in occasione di questa ricorrenza.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il Comune di Merate celebra la Festa del 2 giugno con un programma speciale dedicato agli 80 anni della Repubblica Italiana, raccogliendo l’invito del Quirinale e dell'Anci di promuovere momenti significativi di partecipazione e memoria collettiva in occasione dell'importante ricorrenza. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Solbiate Olona: storia e francobolli per gli 80 anni della RepubblicaPer gli 80 anni della Repubblica, a Solbiate Olona sono in mostra documenti storici e francobolli.

Vieusseux, cinque appuntamenti per festeggiare gli 80 anni della RepubblicaA Firenze, il 11 maggio 2026, sono stati annunciati cinque eventi dedicati a celebrare gli 80 anni dalla nascita della Repubblica italiana.

Si parla di: Merate in festa per il 50esimo dell'AIDO. Conferenza scientifica e Messa; L’Ac Pagnano spegne 65 candeline e la festa durerà per tutta l’estate.

Merate celebra gli 80 anni della Repubblica con un ricco programma di eventiUna giornata ricca di eventi per celebrare il 2 giugno Salvioni: Una ricorrenza ancora più speciale visto gli 80 anni della Repubblica MERATE – Il discorso in piazza con la consegna della Costituzio ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web