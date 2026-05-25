A Merate celebrazioni speciali per gli 80 anni della Repubblica
A Merate, il 2 giugno si sono svolte celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica Italiana. Il Comune ha organizzato un programma speciale in linea con l'invito del Quirinale e dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani. L’evento ha previsto momenti di partecipazione e di memoria collettiva, in occasione di questa ricorrenza.
Il Comune di Merate celebra la Festa del 2 giugno con un programma speciale dedicato agli 80 anni della Repubblica Italiana, raccogliendo l’invito del Quirinale e dell'Anci di promuovere momenti significativi di partecipazione e memoria collettiva in occasione dell'importante ricorrenza. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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