Drew Barrymore ha dichiarato di non voler più indossare il reggiseno, affermando di sentirsi troppo anziana e di non preoccuparsi delle sue salsicce che arrivano fino alle ginocchia. Ha anche parlato delle conseguenze dei due interventi di cesareo subiti, commentando di essere “completamente rovinata” sotto. Ha aggiunto di non poter indossare molti tipi di pantaloni senza disagio.

“ Ho fatto due cesarei, e lì sotto sono completamente rovinata. Non posso indossare tanti tipi diversi di pantaloni. Avevo una maglia più corta e non riuscivo a tenere la giacca chiusa. Camminavo pensando: ‘Non voglio che nessuno veda questa cosa’”: così, solo pochi giorni fa, Drew Barrymore ha parlato di come percepisce il suo corpo dopo essere diventata mamma di due bimbe, Olive (13 anni) e Frankie (11). Lo ha fatto durante il suo show e non è una cosa insolita: l’attrice e conduttrice 51enne parla spesso di sé in relazione alle storie raccontate dagli ascoltatori. Non nasconde, Drew, le sue fragilità, il suo sentirsi una donna come tutte nonostante la fama fin da piccola e per questo il molti la amano.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non voglio più indossare il reggiseno, sono troppo vecchia. Non mi importa se queste salsicce mi arrivano fino alle ginocchia”: le parole di Drew Barrymore

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“Ho fatto due cesarei e lì sotto sono completamente rovinata. Non posso indossare tanti tipi di pantaloni… Capisco cosa si prova quando il corpo cambia, si invecchia”: così Drew BarrymoreSi chiama “Scared to wear” il segmento che Drew Barrymore dedica alle storie degli spettatori sull’accettazione di sé e del proprio corpo.

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