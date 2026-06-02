Oggi il presidente del Consiglio partecipa alle celebrazioni della Festa della Repubblica, incontrando il presidente della Repubblica all’Altare della Patria. Prima dell’evento, sui social, ha scritto che l’Italia è una nazione fatta di storie di coraggio, sacrificio e scelte quotidiane. Gli auguri per il 2 giugno sono stati pubblicati online, mentre in mattinata si è recato agli impegni istituzionali.

«Buona Festa della Repubblica. Buon 2 giugno». Giorgia Meloni affida ai social i suoi auguri per la giornata di oggi, prima di prendere parte agli impegni istituzionali che la vedono impegnata in mattinata insieme al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, all’Altare della Patria. Prima la deposizione al Milite ignoto, poi la tradizionale Rassegna militare in via dei Fori Imperiali. La premier si rivolge ai cittadini attraverso i suoi profili ufficiali: «Oggi celebriamo gli ottant’anni della Repubblica Italiana. Una ricorrenza che non rappresenta soltanto una data storica, ma racconta il cammino che gli italiani hanno saputo costruire insieme: con storie di sacrificio, coraggio, unità, solidarietà e impegno, generazione dopo generazione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Segui gli aggiornamenti su Meloni.

© Secoloditalia.it - Meloni: “L’Italia è una Nazione straordinaria fatta di storie di coraggio, sacrificio e scelte quotidiane”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Meloni Straordinaria Umilia l'Opposizione e si prende l'Applauso della Camera

Notizie e thread social correlati

La Polizia di Stato compie 174 anni, Meloni: “Storia di coraggio, dedizione e servizio alla Nazione”Oggi la Polizia di Stato festeggia 174 anni dalla sua fondazione con una cerimonia ufficiale tenutasi in Piazza del Popolo a Roma.

Strage di capaci, Uil: "La legalità vive nelle scelte quotidiane"In occasione del 23 maggio, giorno che ricorda la strage di Capaci, la Uil Sicilia e Palermo hanno reso omaggio a Giovanni Falcone, Francesca...

Temi più discussi: L'Italia del PNRR, il videomessaggio del Presidente Meloni; The Ring: L'Italia cambia rotta su Stati Uniti e Israele?; Meloni incalza l’Europa e propone cantiere comune per riforma radicale della burocrazia in Italia; Meloni: Non possiamo dire che ci sono soldi solo per la Difesa.

Crisi energetica, Giorgia Meloni: Voglio che l'Italia sia una Nazione che non debba dire grazie a nessuno #Mattino5 è in diretta su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity x.com

Bonelli: Con Meloni Italia più povera, chiedere un contributo ai super-ricchi per aiutare italiani(Agenzia Vista) Roma, 01 giugno 2026 Con il Governo Meloni l’Italia è diventata sempre di più un paese più povero, più ingiusto. Ci sono 5,7 milioni di ... affaritaliani.it

Terrorismo in Italia, Meloni lancia l'allarme sull'integralismo islamico: quali sono gli obiettivi sensibiliGiorgia Meloni, ospite a Mattino Cinque, mette in guardia dal rischio terrorismo e integralismo islamico in Italia. Quali sono gli obiettivi sensibili ... virgilio.it