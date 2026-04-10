La Polizia di Stato compie 174 anni Meloni | Storia di coraggio dedizione e servizio alla Nazione

Oggi la Polizia di Stato festeggia 174 anni dalla sua fondazione con una cerimonia ufficiale tenutasi in Piazza del Popolo a Roma. La celebrazione è stata organizzata con la partecipazione di autorità e rappresentanti delle forze dell'ordine. Durante l'evento sono stati ricordati i momenti salienti della storia della polizia e sono stati consegnati riconoscimenti a dipendenti distintisi in servizio. La giornata è dedicata alla commemorazione di un corpo che opera quotidianamente per la sicurezza pubblica.

(Adnkronos) – Oggi la Polizia di Stato celebra il 174° anniversario dalla sua fondazione con una solenne cerimonia nazionale in Piazza del Popolo a Roma. Per l'occasione sono arrivate le parole di omaggio dalla presidente del Consiglio e dal presidente della Repubblica. Sui social la presidente del Consiglio ha condiviso un post per l'occasione. "La Polizia di Stato – scrive Giorgia Meloni – compie 174 anni: una storia fatta di coraggio, dedizione e servizio alla Nazione. Da persone che ogni giorno svolgono un lavoro difficile, spesso in silenzio, in situazioni complicate. Che dimostrano cosa significa servire veramente lo Stato. Donne e uomini che in ogni angolo d’Italia rappresentano un presidio insostituibile di legalità, sicurezza, libertà. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Frosinone celebra i 174 anni della Polizia di Stato con cerimonia e Villaggio della LegalitàLa Polizia di Stato di Frosinone celebra 174 anni di impegno al servizio del Paese con una cerimonia che si terrà il 10 aprile 2026 alle ore 10. Oggi la Polizia di Stato celebra il 174° anniversario dalla sua fondazioneOggi la Polizia di Stato celebra il 174° anniversario dalla sua fondazione con una solenne cerimonia nazionale che si terrà, a Roma, in Piazza del... Temi più discussi: Un anniversario tra la gente: la Polizia celebra 174 anni di storia; 174° Anniversario della Fondazione della Polizia; Nuovi veicoli e nuove divise per i poliziotti delle Uopi; Antiterrorismo: addestrava e istigava ad azioni sovversive, un arresto. Polizia di Stato, oggi si celebra la festa del 174° anniversario della fondazioneStampaOggi la Polizia di Stato celebra il 174° anniversario dalla sua fondazione con una solenne cerimonia nazionale che si terrà, a Roma, in Piazza del Popolo. Il tema del 174° Anniversario è La pol ... salernonotizie.it La Polizia di Stato compie 174 anni, celebrazioni a Viterbo e RomaIn Piazza del Popolo Percorso della memoria dedicato a 21 poliziotti delle scorte che hanno perso la vita in servizio VITERBO - A Viterbo il 174° Anni ... etrurianews.it Roma - 17° Anniversario dalla fondazione della Polizia di Stato - #PoliziadiStato #ilmetropolitano #Roma x.com ROMA, GRANDE EVENTO PER IL 174° ANNIVERSARIO DELLA POLIZIA DI STATO: PIAZZA DEL POPOLO SI TRASFORMA IN UN VILLAGGIO DELLA LEGALITÀ E DELLO SPORT Una vera e propria cittadella aperta al pubblico, tra sport, tecnologia, spetta - facebook.com facebook