Strage di capaci Uil | La legalità vive nelle scelte quotidiane

In occasione del 23 maggio, giorno che ricorda la strage di Capaci, la Uil Sicilia e Palermo hanno reso omaggio a Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e agli agenti della scorta uccisi nell’attentato. La commemorazione si è svolta con momenti di riflessione dedicati alla memoria delle vittime, simboli di impegno contro la criminalità organizzata. La giornata si inserisce nel ricordo di un episodio che ha segnato profondamente la storia italiana degli ultimi decenni.

In occasione del 23 maggio, anniversario della strage di Capaci, la Uil Sicilia e Palermo ricordano Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli uomini della scorta, simboli di coraggio e dedizione nella lotta contro la mafia. “Avvertiamo ogni giorno di più - affermano i segretari Luisella Lionti. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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