A Firenze sono state trovate scritte contro la premier, tra cui “Meloni appesa”, nel giorno della Festa della Repubblica, il 2 giugno. Le scritte sono state segnalate e rimosse. Non sono state riportate ulteriori azioni o indagini in corso. La presenza di messaggi di questo tipo è stata registrata in diverse città negli ultimi mesi.

Nuove scritte contro Giorgia Meloni. Questa volta a Firenze. E non in un giorno qualunque, ma il 2 giugno, Festa della Repubblica. "Meloni prima della lista ", " Meloni appesa " si legge in un'area del Quartiere 2. Messaggi che hanno immediatamente suscitato polemiche e richieste di condanna da parte degli esponenti di Fratelli d'Italia. A denunciare l'accaduto sui social, infatti, è stato il consigliere di FdI del Quartiere 2, Simone Sollazzo, che ha definito quanto accaduto " un episodio vergognoso che non può essere liquidato come una semplice bravata o come una manifestazione di dissenso politico ". Secondo il consigliere, in una democrazia è legittimo criticare il governo o contrastare un avversario sul piano politico, ma non alimentare odio e minacce. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Segui gli aggiornamenti su Meloni.

© Ilgiornale.it - "Meloni appesa": la scritta choc contro la premier nel giorno della Festa della Repubblica

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il giorno della festa della Liberazione: "Pagina fondante per la Repubblica"Il 25 aprile 1945 è il giorno in cui le forze alleate e i partigiani liberarono la città dall’occupazione nazifascista, segnando la fine della guerra...

Manifesti choc contro Meloni, bufera sulle immagini col volto della premier deformato: quattro denunciatiLo scorso marzo, nella città di Anagni, sono stati distribuiti volantini abusivi con immagini della premier, alcune delle quali alterate in modo...

Meloni appesa: la scritta choc contro la premier nel giorno della Festa della RepubblicaNuove scritte contro Giorgia Meloni. Questa volta a Firenze. E non in un giorno qualunque, ma il 2 giugno, Festa della Repubblica. Meloni prima della lista, Meloni appesa si legge in un'area del ... ilgiornale.it

Festa del 2 giugno, Meloni guarda al futuro: Domandiamoci che Repubblica vogliamo essere domaniLa premier parla dopo la cerimonia all’Altare della Patria: Una festa di riconoscenza, responsabilità e orgoglio ... affaritaliani.it