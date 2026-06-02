Meloni appesa | la scritta choc contro la premier nel giorno della Festa della Repubblica

Da ilgiornale.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Firenze sono state trovate scritte contro la premier, tra cui “Meloni appesa”, nel giorno della Festa della Repubblica, il 2 giugno. Le scritte sono state segnalate e rimosse. Non sono state riportate ulteriori azioni o indagini in corso. La presenza di messaggi di questo tipo è stata registrata in diverse città negli ultimi mesi.

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Nuove scritte contro Giorgia Meloni. Questa volta a Firenze. E non in un giorno qualunque, ma il 2 giugno, Festa della Repubblica. "Meloni prima della lista ", " Meloni appesa " si legge in un'area del Quartiere 2. Messaggi che hanno immediatamente suscitato polemiche e richieste di condanna da parte degli esponenti di Fratelli d'Italia. A denunciare l'accaduto sui social, infatti, è stato il consigliere di FdI del Quartiere 2, Simone Sollazzo, che ha definito quanto accaduto " un episodio vergognoso che non può essere liquidato come una semplice bravata o come una manifestazione di dissenso politico ". Secondo il consigliere, in una democrazia è legittimo criticare il governo o contrastare un avversario sul piano politico, ma non alimentare odio e minacce. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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