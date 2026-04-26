Il giorno della festa della Liberazione | Pagina fondante per la Repubblica

Il 25 aprile 1945 è il giorno in cui le forze alleate e i partigiani liberarono la città dall’occupazione nazifascista, segnando la fine della guerra in Italia. Il 2 giugno 1946 si tenne il referendum istituzionale che portò alla nascita della Repubblica, con l’elezione dell’Assemblea Costituente. In quell’anno, inoltre, si svolse il primo voto delle donne per la Costituente, anche se alcune realtà avevano già partecipato alle elezioni amministrative a marzo.

Il 25 aprile 1945 e il 2 giugno 1946, la Liberazione dal nazifascismo e il primo voto alle donne per la Costituente (anche se in realtà nel marzo di quell’anno c’era già stato, su scala ridotta, quello amministrativo in alcune realtà). Sono i due grandi temi racchiusi quest’anno nelle celebrazioni di una festa che altrove ha vissuto anche momenti di tensione. Qui le cerimonie ufficiali e, più tardi, una manifestazione delle componenti della sinistra più radicale. "La lotta di Liberazione è una pagina fondante della storia repubblica", ha detto il prefetto Valerio Massimo Romeo richiamando il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e, prima di lui, Sandro Pertini.🔗 Leggi su Lanazione.it

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Silvia Salis - Il 25 aprile è il giorno in cui l'Italia ha ritrovato la libertà (18.04.26)

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