Manifesti choc contro Meloni bufera sulle immagini col volto della premier deformato | quattro denunciati

Lo scorso marzo, nella città di Anagni, sono stati distribuiti volantini abusivi con immagini della premier, alcune delle quali alterate in modo evidente. Quattro persone sono state denunciate in relazione a questa vicenda, che ha suscitato molte reazioni e polemiche tra la popolazione. Le autorità stanno indagando sulla provenienza e sul motivo di questa diffusione di materiali che raffigurano la leader politica in modo offensivo.

Sette persone segnalate dopo l’affissione abusiva dei volantini con il volto della premier. Sui social parte la spinta a replicare l’azione in altre città Lo scorso marzo la città di Anagni è stata tappezzata da volantini, ovviamente abusivi, in cui veniva rappresentato per metà il volto della premier, Giorgia Meloni, e per metà il volto martoriato di una donna che gli autori hanno attribuito alla guerra in corso in Medioriente e, nello specifico, nella Striscia di Gaza. Sotto questa foto, la scritta: “Prima gli israeliani”. Una critica non velata alla posizione italiana in merito al conflitto, che ha utilizzato l’immagine del presidente della Repubblica e che, per questo motivo, è stata sanzionata per vilipendio a corpo dello Stato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Manifesti choc contro Meloni, bufera sulle immagini col volto della premier deformato: quattro denunciati L'angelo col volto di Meloni: «Ecco la foto originale prima del restauro». Ma il viso della premier è stato cancellato«È questa la foto originale dell'angelo dipinto nella basilica di San Lorenzo in Lucina»: a rilanciare l'immagine è stato un architetto sui propri... L'angelo col volto di Meloni. «Ecco come era prima». Cancellato ora il viso della premier. Il restauratore: «Me l'ha chiesto il Vaticano»«È questa la foto originale dell'angelo dipinto nella basilica di San Lorenzo in Lucina»: a rilanciare l'immagine è stato l'architetto Cino Zucchi... Temi più discussi: Il fotomontaggio choc su Meloni: chi finisce nei guai ad Anagni 2026 | GIUSTIZIA - IUSTITIA.BG 2025; Fango, fotomontaggi e slogan contro Giorgia Meloni: denunciati i professionisti del vilipendio in azione ad Anagni; Il fotomontaggio choc su Meloni | chi finisce nei guai ad Anagni. Manifesti offensivi contro la premier Meloni ad Anagni, svolta nelle indagini: denunciate sette personeI fatti risalgono allo scorso marzo, quando in vari punti della Città dei Papi sono apparsi dei cartelloni oltraggiosi contro la Presidente del Consiglio ... tunews24.it Ecovandali a Torino, manifesti di Extinction Rebellion contro MeloniExtinction Rebellion ha attaccato sui muri di Torino dei poster provocatori: la silhouette di Giorgia Meloni in divisa da poliziotto con in mano il manganello su sfondi simbolici come la frana di ... notizie.tiscali.it Choc in Vaticano: Papa Leone ha deciso di cacciare i.. Altro... facebook