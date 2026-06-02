meldola al via la rassegna di eventi estivi

A Meldola è iniziata la rassegna di eventi estivi intitolata ‘R’Estate in paese’, promossa dal Comune, dalla Pro loco, dall’Associazione Italiana Sommelier e sostenuta da varie aziende e associazioni del Terzo Settore. La manifestazione prevede una serie di eventi organizzati nel centro cittadino e nelle aree pubbliche della zona. La rassegna si svolge durante i mesi estivi, coinvolgendo diverse realtà locali e associazioni di volontariato.

Torna a Meldola la fortunata e partecipata rassegna ‘ R’Estate in paese ’ promossa da Comune, Pro loco Città di Meldola, Associazione Italiana Sommelier (Ais), il sostegno di aziende e la collaborazione di diverse associazioni del Terzo Settore. Si parte domani al Rione Rocca con ‘ Arte&Vino nel borgo antico ’ dalle 19 alle 24, nelle vie Roma, Brunori e della Rocca con degustazioni di varie etichette guidate dai sommelier dell’Ais, musica live con Jolie&Co, Baldo ed io in trio, mercatino hobbisti e angolo aperitivi. Inoltre è in programma anche l’anteprima di Roccambolesca alla Galleria 21. In mostra alla galleria di via Roma 21 due artisti molto apprezzati in un unico spazio: Onorio Bravi vive a Ravenna ma è originario di Portico San Benedetto, mentre Luciano Navacchia vive e lavora a Cesena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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