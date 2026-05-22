Torna la rassegna di eventi estivi a Musile il clou con Cristina D' Avena
A Musile di Piave torna la rassegna estiva MusilEstate 2026, un appuntamento che ogni anno anima il periodo caldo con una serie di eventi dedicati a teatro, gastronomia e folclore. Tra gli appuntamenti programmati, spicca il concerto di Cristina D'Avena accompagnata dai Gem Boy, previsto per il 28 agosto. La manifestazione, ormai consolidata, offre opportunità di intrattenimento e svago per le famiglie e gli spettatori di tutte le età, con un calendario ricco di iniziative distribuite nel corso dell'estate.
Sarà un mix di teatro, gastronomia e folclore MusilEstate 2026, la tradizionale rassegna di eventi estivi di Musile di Piave, che quest'anno vedrà anche la partecipazione di Cristina D'Avena, in concerto con i Gem Boy, il 28 agosto. «Siamo orgogliosi - hanno spiegato nella conferenza di. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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