Torna la rassegna di eventi estivi a Musile il clou con Cristina D' Avena

A Musile di Piave torna la rassegna estiva MusilEstate 2026, un appuntamento che ogni anno anima il periodo caldo con una serie di eventi dedicati a teatro, gastronomia e folclore. Tra gli appuntamenti programmati, spicca il concerto di Cristina D'Avena accompagnata dai Gem Boy, previsto per il 28 agosto. La manifestazione, ormai consolidata, offre opportunità di intrattenimento e svago per le famiglie e gli spettatori di tutte le età, con un calendario ricco di iniziative distribuite nel corso dell'estate.

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