Torna la rassegna di eventi estivi a Musile il clou con Cristina D' Avena

Da veneziatoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Musile di Piave torna la rassegna estiva MusilEstate 2026, un appuntamento che ogni anno anima il periodo caldo con una serie di eventi dedicati a teatro, gastronomia e folclore. Tra gli appuntamenti programmati, spicca il concerto di Cristina D'Avena accompagnata dai Gem Boy, previsto per il 28 agosto. La manifestazione, ormai consolidata, offre opportunità di intrattenimento e svago per le famiglie e gli spettatori di tutte le età, con un calendario ricco di iniziative distribuite nel corso dell'estate.

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Sarà un mix di teatro, gastronomia e folclore MusilEstate 2026, la tradizionale rassegna di eventi estivi di Musile di Piave, che quest'anno vedrà anche la partecipazione di Cristina D'Avena, in concerto con i Gem Boy, il 28 agosto. «Siamo orgogliosi - hanno spiegato nella conferenza di. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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