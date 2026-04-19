Riscoprire il dialetto rassegna al via a Meldola

Da ilrestodelcarlino.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Meldola prende il via una rassegna dedicata al dialetto romagnolo, intitolata ‘A Parlém sòl in Dialét’. L’evento è promosso dalla ’Cumpagni dla Parochia’ di Carpena con il supporto del Comune e si svolge presso l’Arena Hesperia. La manifestazione mira a riscoprire e valorizzare le tradizioni linguistiche locali attraverso incontri e iniziative dedicate.

La ’Cumpagni dla Parochia’ di Carpena con il patrocinio del Comune promuove la rassegna ‘A Parlém sòl in Dialét’: dedicata al dialetto romagnolo all’Arena Hesperia di Meldola. "L’iniziativa nasce – commentano i curatori – con l’obiettivo di mantenere viva la lingua e la tradizione romagnola attraverso momenti di spettacolo, narrazione e approfondimento culturale, coinvolgendo artisti, autori e associazioni attive nella tutela del dialetto che rappresenta una componente fondamentale dell’identità locale: non solo mezzo di comunicazione, ma anche strumento di trasmissione di valori, memoria e tradizioni. Si vuole offrire un’occasione di incontro tra generazioni, favorendo la riscoperta e la diffusione di una lingua che continua a vivere nella quotidianità e nelle espressioni artistiche del territorio".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

riscoprire il dialetto rassegna al via a meldola
© Ilrestodelcarlino.it - Riscoprire il dialetto, rassegna al via a Meldola

Notizie correlate

Torna la rassegna Anita Bollati. L’appuntamento con il dialettoIl sipario sta per rialzarsi su una delle tradizioni culturali più sentite del territorio.

Dibattito a Meldola: perché il “Nì” al referendum è una sceltaUn dibattito per illuminare il "Nì sul referendum La sala Arena Hesperia di Meldola, in via Roma 3, si prepara a diventare il palcoscenico di un...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Riscoprire il dialetto, rassegna al via a Meldola; Cinema, memoria e dialetto: Treviglio celebra Ermanno Olmi; Acqualagna, un weekend tra cultura e natura: dialetto e scoperta del territorio protagonisti; Tutti i segreti del vernacolo dorico: un libro per riscoprire le radici in vendida da sabato con il Corriere Adriatico.

riscoprire il dialetto rassegnaRiscoprire il dialetto, rassegna al via a MeldolaLa ’Cumpagni dla Parochia’ di Carpena con il patrocinio del Comune promuove la rassegna ‘A Parlém sòl in Dialét’: dedicata al dialetto romagnolo all’Arena Hesperia di Meldola. L’iniziativa nasce – co ... ilrestodelcarlino.it

riscoprire il dialetto rassegnaAlla riscoperta del dialetto con la Pro loco di TreviglioDialetto, il 9 aprile 2026 si terrà la prima serata di tre appuntamenti per la valorizzazione della lingua locale ... primatreviglio.it

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.