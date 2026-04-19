riscoprire il dialetto rassegna al via a meldola

A Meldola prende il via una rassegna dedicata al dialetto romagnolo, intitolata ‘A Parlém sòl in Dialét’. L’evento è promosso dalla ’Cumpagni dla Parochia’ di Carpena con il supporto del Comune e si svolge presso l’Arena Hesperia. La manifestazione mira a riscoprire e valorizzare le tradizioni linguistiche locali attraverso incontri e iniziative dedicate.

La ’Cumpagni dla Parochia’ di Carpena con il patrocinio del Comune promuove la rassegna ‘A Parlém sòl in Dialét’: dedicata al dialetto romagnolo all’Arena Hesperia di Meldola. "L’iniziativa nasce – commentano i curatori – con l’obiettivo di mantenere viva la lingua e la tradizione romagnola attraverso momenti di spettacolo, narrazione e approfondimento culturale, coinvolgendo artisti, autori e associazioni attive nella tutela del dialetto che rappresenta una componente fondamentale dell’identità locale: non solo mezzo di comunicazione, ma anche strumento di trasmissione di valori, memoria e tradizioni. Si vuole offrire un’occasione di incontro tra generazioni, favorendo la riscoperta e la diffusione di una lingua che continua a vivere nella quotidianità e nelle espressioni artistiche del territorio".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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