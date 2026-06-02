Meghan Markle avrebbe detto a Harry di preoccuparsi delle finanze e di smettere di vivere come un membro della famiglia reale, concentrandosi solo sul lavoro non profit. La discussione sarebbe avvenuta dopo che Meghan ha portato Harry lontano dal suo ruolo ufficiale, lasciando che le questioni economiche diventassero un problema. La notizia si concentra sulle tensioni finanziarie tra i due, con Meghan che invita Harry a riflettere sulle spese e sulle risorse a disposizione.

Se sposi un principe ma lo porti via dal suo regno, poi ne paghi le conseguenze. Il brutto risveglio dalla favola reale, per Meghan Markle, ha il colore del denaro, che scarseggia. Qualche tempo fa, una fonte anonima aveva definito la duchessa del Sussex come colei che porta a casa la pagnotta, oggi, un’altra voce, sempre riservata, si lascia sfuggire che questo ruolo l’avrebbe un po’ stancata. “Meghan ha finalmente detto ad Harry che deve assumersi maggiori responsabilità finanziarie”: questo avrebbe riferito Rob Shuter in un episodio Substack “Naughty but nice” dal titolo “Esclusiva: Meghan Markle al principe Harry: È ora che ti trovi un lavoro ”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Meghan ha detto ad Harry che deve pensare anche lui alle finanze e di smetterla di vivere come un reale, pensando solo al no-profit”: l’indiscrezione

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