Il principe Harry non è stato invitato al matrimonio di Peter Phillips, secondo quanto riferito. La famiglia reale britannica avrebbe escluso il duca di Sussex ritenendo che lui e Meghan Markle siano troppo tossici e potrebbero rovinare la cerimonia. La lista degli invitati, come spesso accade, ha causato tensioni all’interno della famiglia, anche se i dettagli ufficiali non sono stati confermati. La cerimonia riguarda il primogenito della principessa Anna.

In tutte le famiglie, la redazione della lista degli invitati ad un matrimonio è un grattacapo e non fa eccezione quella reale britannica alle prese con le seconde nozze di Peter Phillips, primogenito della principessa Anna. Il 6 giugno lui convolerà con l’infermiera Harriet Sperling che aveva presentato ufficialmente al Royal Ascot un anno fa, ma non tutti, a casa Windsor, hanno ricevuto l’invito a partecipare. Da giorni infatti si vocifera sull’ assenza di Harry e Meghan a quella che sarà una cerimonia privata e, a dare il colpo di grazia a chi sperava di rivedere la famiglia riunita per quella occasione, ci ha pensato il giornalista Mark Dolan, invitato da SkyNews Australia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Il principe Harry non è stato invitato al matrimonio dell’anno, è uno sgarbo della Famiglia Reale. Pensano che lui e Meghan siano tossici e che rovinerebbero quel giorno speciale”: il retroscena

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Il principe Harry non è stato invitato al matrimonio di Peter Phillips a causa della situazione inc

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