Meghan ha detto a Harry che deve occuparsi di più delle finanze di famiglia la rivelazione

Meghan Markle avrebbe chiesto a Harry di prendersi più responsabilità nelle finanze di famiglia. La richiesta è stata riferita senza dettagli aggiuntivi. Non ci sono ulteriori informazioni su come sia stata comunicata o su eventuali risposte. La notizia si basa su una rivelazione senza conferme ufficiali o dichiarazioni dirette.

(Adnkronos) – Meghan Markle avrebbe chiesto al Principe Harry di "assumersi maggiori responsabilità finanziarie". Lo ha detto una fonte anonima al programma di Rob Shuter 'Naughty But Nice', secondo cui sono emerse preoccupazioni circa la capacità del Duca e della Duchessa di Sussex di mantenersi autonomamente. La fonte ha affermato: "Meghan ha finalmente detto a. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Meghan Markle e Harry ballano a piedi nudi in giardino: a riprenderli la piccola Lilibet

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