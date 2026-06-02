A Firenze, i medici segnalano un aumento della dipendenza da nicotina tra i giovani. Secondo i professionisti, non esiste un fumo innocuo e la nicotina resta una delle principali cause di dipendenza, in particolare tra le nuove generazioni. La preoccupazione riguarda l’incremento di giovani che iniziano a fumare e sviluppano dipendenza. Le autorità sanitarie invitano a maggiore attenzione e prevenzione.

Firenze, 2 giugno 2026 – “Non esiste un fumo innocuo e la nicotina continua a rappresentare una delle principali cause di dipendenza, soprattutto tra i più giovani ”. È il bilancio fatto dall' Ordine dei Medici di Firenze, in occasione della giornata mondiale senza tabacco. Sigarette elettroniche. L'ordine richiama l’attenzione sui nuovi modelli di consumo legati a sigarette elettroniche, dispositivi usa e getta e prodotti a tabacco riscaldato, sempre più diffusi tra adolescenti e giovanissimi. “Oggi – spiegano dall’Ordine – il fumo si presenta con forme diverse rispetto al passato, più tecnologiche, più discrete e spesso percepite come meno dannose. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Medici Firenze: “Cresce la dipendenza da nicotina tra i più giovani”

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