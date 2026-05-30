In occasione della Giornata mondiale senza tabacco, domenica 31 maggio 2026, i medici di Firenze hanno ribadito che il fumo innocuo non esiste. Hanno sottolineato che la nicotina provoca sempre dipendenza, indipendentemente dal modo in cui viene assunta. La dichiarazione è stata diffusa attraverso una nota ufficiale dell’Ordine dei medici locali. Nessun riferimento è stato fatto a studi o dati specifici, ma il messaggio principale riguarda la pericolosità della nicotina e la dipendenza che provoca.

“Oggi – spiega in una nota l’Ordine dei medici di Firenze – il fumo si presenta con forme diverse rispetto al passato, più tecnologiche, più discrete e spesso percepite come meno dannose. In realtà, anche i nuovi dispositivi comportano rischi importanti per la salute e possono favorire una forte dipendenza dalla nicotina. A preoccupare è soprattutto la crescente diffusione di questi prodotti nella generazione Z, dove il consumo non viene più vissuto come trasgressione ma come uno strumento per gestire ansia, stress e disagio emotivo. Un cambiamento culturale che rischia di rendere ancora più difficile riconoscere la dipendenza e contrastarla”. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Salute, medici di Firenze: “Fumo innocuo non esiste. La nicotina provoca sempre dipendenza”

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