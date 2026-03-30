La citisina è un farmaco utilizzato per aiutare le persone a smettere di fumare, agendo sui recettori cerebrali della nicotina. È indicato sia per chi ha una forte dipendenza, sia per chi fuma in modo sporadico ma desidera comunque interrompere. La dipendenza da nicotina può svilupparsi anche con un consumo limitato, rendendo difficile l’abbandono del vizio.

Dire addio alla sigaretta, anche quando magari non si è creata una vera e propria dipendenza perché si fuma solo poche volte durante il giorno, è tremendamente difficile. Il tutto a fronte di dati sui rischi, la speranza di vita di un giovane che a venticinque anni fuma due pacchetti al giorno di sigarette, è di otto anni più breve di quella di un non fumatore. Ma spegnere per sempre la sigaretta è una sfida complessa, che va affrontata con l’aiuto di esperti, come quelli che operano nei centri antifumo del Servizio Sanitario Nazionale. Queste strutture, peraltro, sono le prime delegate a prescrivere il trattamento con citisina per la disassuefazione, nell’ambito di un approccio basato su diverse strategie. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Citisina, come funziona il farmaco per smettere di fumare, a chi serve e quanto pesa la dipendenza da nicotina

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