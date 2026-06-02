McTominay racconta Napoli | stile capelli e nuova vita

Scott McTominay ha condiviso dettagli sul suo trasferimento al Napoli, evidenziando come questa mossa abbia influenzato anche il suo stile e il look, in particolare i capelli. La sua esperienza nel club ha portato a cambiamenti personali oltre che professionali, senza però fornire commenti su aspetti specifici dell’ambiente o sui motivi della scelta. La narrazione si concentra sui dettagli legati alla sua vita quotidiana e alle trasformazioni avute dopo il trasferimento.

Il trasferimento al Napoli non ha cambiato soltanto la carriera di Scott McTominay. In questi due anni in Italia, il centrocampista scozzese ha raccontato di aver modificato anche il proprio rapporto con lo stile, con l’immagine e con il modo di vivere la quotidianità. Nella sua intervista a GQ Magazine, McTominay ha spiegato quanto Napoli e l’Italia abbiano inciso sul suo gusto personale. Il centrocampista ha raccontato di apprezzare molto il modo in cui le persone si vestono, la cura dei dettagli e la qualità dei tessuti. Un cambiamento vissuto con naturalezza, senza eccessi e senza la ricerca di marchi troppo visibili. McTominay ha dichiarato: “Adoro i vestiti qui, amico. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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