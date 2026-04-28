Per McTominay possibile rinnovo a vita col Napoli

Il Napoli sta negoziando con il centrocampista scozzese per prolungare il suo contratto. La società sta lavorando per consolidare il rapporto con il giocatore, cercando un accordo che possa prolungare la durata dell’attuale contratto. Al momento, non sono stati resi pubblici dettagli sui termini dell’eventuale rinnovo, ma le trattative sono in corso con l’obiettivo di arrivare a una soluzione condivisa.

La dirigenza partenopea è al lavoro per blindare il centrocampista Scott McTominay. Per lo scozzese si parla di un possibile rinnovo a vita con il club di Aurelio De Laurentiis. “Proprio McTominay sarà il leader della squadra che andrà in campo nella prossima stagione, in forza di un contratto che scadrà nel 2028, ma che lui sarebbe pronto a prolungare per restare in azzurro a vita. Ma del futuro ne parleranno De Laurentiis e Conte appena il Napoli avrà la matematica certezza di essere iscritto alla prossima Champions League”. FOTO – Hamsik regala la sua ultima maglia a Paolo Cannavaro: “Il tuo nome risuonerà in eterno nei vicoli della città.” Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Per McTominay possibile rinnovo a vita col Napoli McTominay dice no all’Arabia, vuole il Napoli a vita Notizie correlate McTominay, nessun’offerta dall’Arabia Saudita: sta trattando il rinnovo col NapoliSi sa, la sosta delle Nazionali è un periodo meraviglioso, in cui, per ingannare la noia, a volte ci si diverte a lanciare voci di mercato. Leggi anche: McTominay non recupera, ieri ha avvertito ancora fastidio. Ma tratta col Napoli per il rinnovo (Corsport) Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Secondo posto e rinnovo a McTominay: il Napoli va avanti col suo leader; Napoli si riparte ancora da Scott McTominay; ? FENOMENO. McTominay, il Napoli al lavoro per il rinnovo: almeno cinque azzurri guadagnano più di lui; Napoli, tutto su McTominay: la società studia il rinnovo per lo scozzese. McTominay-Napoli, patto d'amore: pronto il rinnovo a vita prima del MondialeScott McTominay centro di gravità del Napoli: il presidente Aurelio De Laurentiis è pronto a blindare il suo numero 8 con un nuovo contratto che lo renda felice ed allontani possibili pretendenti ad u ... msn.com Mercato Napoli, spunta la strategia per blindare Scott McTominayIl ds Manna è preoccupato da un dettaglio dell'attuale contratto di Scott McTominay, a cui punta a rimediare quanto prima. sportal.it McTominay-Napoli, patto d'amore: pronto il rinnovo "a vita" prima del Mondiale Il club di De Laurentiis e Scott avanti insieme: piano per il prolungamento del centrocampista scozzese. L'ex United è il "centro di gravità" del Napoli: il presidente sarebbe pro - facebook.com facebook