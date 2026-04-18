Gazzetta dello Sport | Napoli McTominay è il futuro | rinnovo fino al 2030 e Champions nel mirino

Il club partenopeo ha annunciato il prolungamento del contratto di un centrocampista fino al 2030. La firma è arrivata dopo un accordo raggiunto tra le parti, con l’obiettivo di rafforzare la rosa e puntare alla partecipazione alla Champions League nella prossima stagione. Il giocatore, arrivato l’anno scorso, ha già dimostrato di essere un elemento chiave nel reparto mediano. La società ha comunicato ufficialmente l’intenzione di costruire un progetto a lungo termine.

"> NAPOLI – Il Napoli riparte dalle sue certezze. E tra queste, oggi più che mai, c’è Scott McTominay. Come racconta Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, lo scozzese è diventato il simbolo di un progetto che guarda al futuro con ambizione e identità. Arrivato nell’estate 2024 per circa 30 milioni dal Manchester United, McTominay ha avuto un impatto straordinario: in due stagioni è stato protagonista assoluto, contribuendo con 20 gol in 61 partite, superando addirittura il bottino realizzativo accumulato nei suoi anni in Premier League. Numeri che certificano la sua crescita e il suo peso all’interno della squadra, come sottolinea Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport.🔗 Leggi su Napolipiu.com

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