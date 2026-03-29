Napoli McTominay pilastro del futuro | pronto il rinnovo fino al 2030

Il Napoli sta preparando il rinnovo contrattuale di McTominay, che sarà valido fino al 2030. La società ha deciso di consolidare il rapporto con il centrocampista, considerato una figura centrale per il progetto futuro della squadra. L'accordo tra le parti è in fase di definizione e prevede un prolungamento del contratto attuale.

"> NAPOLI – Il Napoli vuole blindare uno dei suoi uomini chiave. Come riportato da Il Giornale, il club azzurro è pronto ad accelerare per il rinnovo di Scott McTominay, considerato un punto fermo sia per il presente che per il futuro. Secondo quanto evidenzia Il Giornale, la società ha già avviato i contatti per prolungare il contratto dello scozzese fino al 2030, con opzione per il 2031 e un adeguamento dell’ingaggio. Un segnale forte della volontà del Napoli di costruire attorno a lui il proprio progetto tecnico. Come sottolinea ancora Il Giornale, McTominay ha attirato l’interesse dell’Arabia Saudita, dove gli sarebbe stato offerto uno stipendio triplo rispetto a quello attuale. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Napoli, McTominay pilastro del futuro: pronto il rinnovo fino al 2030 Articoli correlati Leggi anche: Gazzetta dello Sport: “McTominay-Napoli, un amore che va oltre il contratto: pronto il rinnovo fino al 2030” Leggi anche: McTominay e Napoli, rinnovo d'amore: prove d'intesa fino al 2030 Contenuti utili per approfondire Napoli McTominay pilastro del futuro... Temi più discussi: Napoli, grandi manovre a centrocampo tra ritorni di fiamma e rinnovi pesanti (McTominay); McTominay quando segna in campionato, il Napoli non perde mai; Super offerta dall’Arabia per il top: il Napoli accelera per il rinnovo!; Napoli, McTominay assente all’allenamento della Scozia. McTominay-Napoli, rinnovo fino al 2030: no alle offerte arabeIl Napoli accelera per il rinnovo di McTominay fino al 2030 con aumento dell’ingaggio. Lo scozzese rifiuta le offerte dall’Arabia e vuole restare in azzurro. mondonapoli.it McTominay, offerta monstre dall’Arabia: la reazione del Napoli!Cessione McTominay - Suona l'allarme McTominay, che ha ricevuto una mega offerta dall'Arabia: ecco cosa farà ora il Napoli! fantamaster.it Diplomazia al lavoro per evitare il braccio di ferro #Napoli - facebook.com facebook Napoli, è morta la giornalista Adriana Schiavo x.com