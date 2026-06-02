Scott McTominay, che ha guidato il Napoli alla vittoria del quarto scudetto, parteciperà ai Mondiali senza aver rinnovato il contratto con il club. Attualmente guadagna circa 3 milioni di euro, meno della metà rispetto a Kevin De Bruyne. La situazione contrattuale del giocatore solleva il rischio di un trasferimento in vista del mercato, simile a quanto accaduto con Kvaratskhelia, che ha suscitato attenzione per le trattative in corso.

? In Sintesi Scott McTominay è stato il trascinatore assoluto del Napoli nella conquista del quarto Scudetto, eppure percepisce un ingaggio di soli 3 milioni di euro, quasi la metà rispetto a Kevin De Bruyne. Aurelio De Laurentiis ha pronto un rinnovo a 5 milioni netti fino al 2029, ma la firma è slittata a dopo il Mondiale. Un ritardo pericoloso che rischia di ripetere l’errore commesso con Khvicha Kvaratskhelia (ceduto al Liverpool per 70 milioni). Sullo scozzese ci sono gli occhi della Premier League e, soprattutto, del Real Madrid: se Florentino Perez vincerà le elezioni del 7 giugno e riporterà José Mourinho in panchina, McTominay sarà il primo obiettivo dei Blancos. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

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© Napolissimo.it - McTominay al Mondiale senza rinnovo col Napoli: Il rischio Real Madrid e il precedente Kvaratskhelia

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