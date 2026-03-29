McTominay nessun’offerta dall’Arabia Saudita | sta trattando il rinnovo col Napoli

Durante la pausa delle competizioni internazionali, si sono diffuse voci di mercato riguardanti il centrocampista, che attualmente sta negoziando il rinnovo contrattuale con il suo attuale club. Al momento, non sono arrivate offerte dall'Arabia Saudita, e il giocatore si concentra sulle trattative per prolungare il contratto con la squadra in cui milita. Nessuna altra novità ufficiale è stata confermata in questo periodo.

Si sa, la sosta delle Nazionali è un periodo meraviglioso, in cui, per ingannare la noia, a volte ci si diverte a lanciare voci di mercato. Fabrizio Romano, su Instagram, ha tenuto a smentire quella di una presunta lauta offerta dall’ Arabia per Scott McTominay McTominay, altro che Arabia. Su Instagram: Le notizie su trattative con club della Saudi Pro League non sono vere, mentre proseguono i colloqui per un nuovo contratto al Napoli. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabrizio Romano (@fabriziorom) Rinnovo, ovviamente, assolutamente meritato: Scott è il pilastro più importante del Napoli di Conte. L'articolo il Napolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - McTominay, nessun’offerta dall’Arabia Saudita: sta trattando il rinnovo col Napoli Articoli correlati Super offerta dall’Arabia per il top: il Napoli accelera per il rinnovo!Scott McTominay riceve le sirene dell’Arabia Saudita ma sembra orientato a rispedirle al mittente. Il Nottingham Forest sta trattando la cessione di Olivera col NapoliIl giornalista di AS Eduardo Burgos sul proprio profilo X: "L'estate scorsa il Napoli rifiutò perché era fondamentale per Conte. Aggiornamenti e notizie su Arabia Saudita Napoli, allarme Arabia per McTominay: offerto il triplo dell’ingaggio, il club accelera sul rinnovoLe sirene provenienti dall’Arabia Saudita si sono fatte insistenti per Scott McTominay, ma il club azzurro ha già avviato la strategia per allontanare ogni tentazione e consolidare il rapporto con il ... gonfialarete.com McTominay, dall’Arabia gli hanno offerto il triplo dello stipendioMcTominay, l'Arabia gli offre il triplo dello stipendio. Il Napoli lavora al rinnovo fino al 2030 con opzione per il 2031 e relativo aumento ... ilnapolista.it