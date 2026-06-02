McLaren i 1000 GP del team F1 con piloti da leggenda | Hunt Lauda Senna Prost fino a Norris

Da gazzetta.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il team di Formula 1 ha raggiunto i 1000 Gran Premi disputati, con una livrea speciale a Montecarlo. La scuderia, seconda nella storia a completare questa cifra dopo la Ferrari, ha visto passaggi di piloti leggendari come Hunt, Lauda, Senna e Prost, fino a Norris. La vettura ha gareggiato in questa occasione con una livrea commemorativa, celebrando la lunga storia nel campionato mondiale. La gara si è conclusa con il team che ha tagliato il traguardo, confermando la presenza costante nel circus.

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A Montecarlo livrea speciale per la scuderia di Woking, seconda squadra della storia dopo la Ferrari ad arrivare al traguardo. Riviviamo i momenti salienti, dalla fondazione ai titoli mondiali con piloti entrati nel mito: da Emerson Fittipaldi nel 1974 fino ai giorni nostri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - McLaren, i 1000 GP del team F1 con piloti da leggenda: Hunt, Lauda, Senna, Prost... fino a Norris
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