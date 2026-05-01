F1 Gp Miami Norris pole con McLaren nella Sprint e Leclerc quarto con Ferrari

Durante il fine settimana del Gran Premio di Miami, Lando Norris si è assicurato la pole position nella gara sprint prevista per domani alle 18 ora italiana. La sessione ha visto anche il quarto posto di Leclerc, che corre con la Ferrari. La competizione si svolge sulla pista di Miami, con i piloti che si preparano a disputare le qualifiche ufficiali e le gare previste nel programma.

(Adnkronos) – Lando Norris conquista la pole position nella gara sprint del Gp di Miami, in programma domani alle 18 ora italiana. Il britannico campione del mondo, al volante della McLaren, fa segnare il miglior tempo nelle qualifiche con un giro in 1'27''869. In prima fila, Norris sarà affiancato dalla Mercedes di Kimi Antonelli, secondo con il crono di 1'28''091. Terzo tempo per la McLaren dell'australiano Oscar Piastri (1'28''108) che apre la seconda fila completata dalla Ferrari del monegasco Charles Leclerc (1'28''239). In terza fila, con il quarto e quinto tempo, la Red Bull dell'olandese Max Verstappen (1'28''461) e la Mercedes del britannico George Russell (1'28''493).🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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