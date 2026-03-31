Arnoux | Kimi mi ricorda Hamilton e Senna Il titolo mondiale? Impari da Prost e Lauda

Un ex pilota di Formula 1 ha commentato le somiglianze tra un giovane collega e campioni storici, sottolineando come il suo stile ricordi quello di Hamilton e Senna. Ha inoltre parlato delle sue esperienze personali, evidenziando che il suo debutto nel massimo campionato avvenne a 19 anni, molto prima rispetto agli inizi più maturi dei tempi passati, e ha condiviso alcuni spunti sulle strategie vincenti di campioni come Prost e Lauda.

Andrea Kimi Antonelli sta battendo molti record di precocità, tra cui quello per il più giovane pilota in testa alla classifica. Ai tempi di René Arnoux era impensabile che un 19enne potesse lottare per il Mondiale: "Io ho debuttato in Formula 1 a 30 anni. Adesso il percorso dei piloti è molto diverso, salgono prestissimo sui kart e arrivano prima nella massima serie. Antonelli mi ricorda Lewis Hamilton, che come lui ha bruciato le tappe. Entrambi sono cresciuti nel vivaio di un team di vertice, l’italiano in Mercedes e il britannico in McLaren, ottenendo ottimi risultati in tutte le categorie. Poi hanno avuto l’occasione di correre subito con una macchina competitiva, il che ha dei pro e dei contro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Arnoux: "Kimi mi ricorda Hamilton e Senna. Il titolo mondiale? Impari da Prost e Lauda" Articoli correlati Leggi anche: Kimi Antonelli ricorda Ayrton Senna: “Fonte di ispirazione” Leggi anche: Patrese: "Kimi è un talento vero. È già da titolo mondiale. La lotta è solo tra lui e Russell"