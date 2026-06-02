John McEnroe ha paragonato la condizione di Sinner a Superman colpito dalla kryptonite, sottolineando la sua pelle molto chiara e le difficoltà che sta affrontando. Ha aggiunto che stanno facendo il possibile per risolvere la situazione. La dichiarazione si riferisce alle sfide fisiche e alle condizioni attuali del giocatore, senza specificare ulteriori dettagli. Nessuna data o evento specifico è stato menzionato oltre alla previsione di McEnroe sul futuro di Sinner.

Jannik Sinner vincerà Wimbledon 2026, parola di John McEnroe. L’ex tennista americano ha commentato non solo l’eliminazione dell’azzurro dal Roland Garros, arrivata al secondo turno per un colpo di calore, ma anche l’exploit di Berrettini, Cobolli e Arnaldi, tutti ai quarti di finale dello Slam di Parigi. “Non mi sarei aspettato che gli italiani fossero ancora qui”, ha ammesso McEnroe in un’intervista a La Stampa, “d’altra parte Cobolli è la seconda testa di serie più alta in quella parte del tabellone, è un ragazzo che sa quello che fa. È un grande atleta. Poi adoro Berrettini, vederlo tornare dopo tutto quello che ha passato, e potenzialmente contro Flavio potrebbe essere una semifinale “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - McEnroe su Sinner: “È come se Superman fosse colpito dalla kryptonite. Ha la pelle molto chiara, stanno facendo il possibile per risolvere”

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