McEnroe incorona Sinner | Può vincere ancora Wimbledon Elogi anche per Cobolli e Berrettini

John McEnroe ha dichiarato che Jannik Sinner può ancora vincere Wimbledon, lodando le sue capacità. L’ex numero uno del mondo ha anche elogiato Cobolli, affermando che sa quello che fa, e Berrettini, definendolo straordinario considerando le difficoltà affrontate. La sua analisi è arrivata dopo l’eliminazione di Sinner al Roland Garros, sottolineando il potenziale del movimento tennistico italiano.

L’ex numero uno del mondo commenta l’eliminazione di Jannik Sinner al Roland Garros e promuove il movimento azzurro: “Cobolli sa quello che fa, Berrettini è straordinario dopo tutto quello che ha passato”. Nessun dubbio sul futuro: “A Wimbledon può trionfare di nuovo”. Il tennis italiano continua a conquistare l’attenzione internazionale e tra i suoi estimatori più autorevoli c’è anche John McEnroe. L’ex campione statunitense ha analizzato il momento degli azzurri al Roland Garros, soffermandosi sia sull’eliminazione di Jannik Sinner sia sul percorso di Matteo Berrettini, Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. In un’intervista rilasciata a La Stampa, McEnroe ha espresso sorpresa per la presenza così massiccia degli italiani nelle fasi finali dello Slam parigino. 🔗 Leggi su Sportface.it

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