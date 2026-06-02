Mbappé è ultimo su 344 calciatori della Liga per contributi difensivi | Luis Enrique aveva ragione

Kylian Mbappé si trova all’ultimo posto su 344 calciatori della Liga per contributi difensivi. La statistica dimostra che il suo contributo in fase difensiva è molto basso rispetto agli altri giocatori. Questa situazione conferma quanto detto in passato dal suo ex allenatore nel PSG, che gli aveva chiesto di aiutare di più in difesa per migliorare le sue prestazioni complessive.

Kylian Mbappé è ultimo tra tutti i calciatori della Liga per quanto riguarda contributi difensivi: una statistica che dà ragione al suo vecchio allenatore nel PSG quando lo supplicava di dare una mano in difesa per assomigliare a Michael Jordan. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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