Luis Enrique e la sua divergenza anche fuori dal campo | invita i calciatori al suo compleanno e non si presenta

Luis Enrique, allenatore noto per il suo carattere deciso, ha dato nuovamente segno di divergenze con alcuni calciatori. Recentemente, ha invitato i giocatori al suo compleanno, ma poi non si è presentato all’evento. La sua condotta ha suscitato discussioni tra i membri del team e i media, che seguono da vicino le sue scelte e il suo rapporto con la squadra.

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