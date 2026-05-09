Luis Enrique e la sua divergenza anche fuori dal campo | invita i calciatori al suo compleanno e non si presenta
Luis Enrique, allenatore noto per il suo carattere deciso, ha dato nuovamente segno di divergenze con alcuni calciatori. Recentemente, ha invitato i giocatori al suo compleanno, ma poi non si è presentato all’evento. La sua condotta ha suscitato discussioni tra i membri del team e i media, che seguono da vicino le sue scelte e il suo rapporto con la squadra.
Luis Enrique continua a comportarsi come uno che non ha nessuna voglia di rientrare nella grammatica normale dell’allenatore: organizza una cena per il proprio compleanno e poi non si presenta, lasciando che i giocatori del Psg festeggino lui senza di lui; guarda le partite dagli spalti o dalla tribuna per avere una prospettiva più ampia, idea che lui stesso ha collegato al rugby; costruisce dettagli tattici quasi provocatori, come la scelta di indirizzare certe rimesse laterali del Bayern per togliere campo a Michael Olise nella semifinale di Champions. Eppure è un allenatore “centrale” perché oggi, paradossalmente, quella sua divergenza è diventata moda, metodo.🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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