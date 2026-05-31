Modric ha mostrato grande energia durante la partita, correndo intensamente come un giovane calciatore. De Bruyne, invece, è rimasto sempre calmo e presente, mantenendo un ruolo di controllo nel gioco. Luis Enrique ha commentato l’atteggiamento di Mbappé, evidenziando come la sua forma fisica e mentalità siano fondamentali nel contesto della squadra. Entrambi i giocatori hanno contribuito in modo diverso alle dinamiche sul campo, con Modric più attivo e De Bruyne più ponderato.

Modric ha corso come un ragazzino, De Bruyne è sempre parso l’ospite d’onore. “Gioco partita incontro”. Contrapporre l’esempio di Luka Modric alle parole maramalde di De Bruyne sul gioco troppo difensivo di Conte, è stato un colpo da ko. Cristian Stellini – il vice di Conte – ha liquidato con poche frasi l’uscita da bambino capriccioso del campione belga (che a Napoli, va detto, non ha mostrato praticamente nulla della sua classe). Non è tanto quel che Stellini ha detto dell’esperienza napoletana di Kdb, e cioè che non gli ha trasmesso né gioia né entusiasmo. Il punto è che lo ha annichilito portando ad esempio Luka Modric fuoriclasse vero che nel Milan di Allegri ha fatto di tutto: il regista ovviamente ma anche il portatore d’acqua o l’attaccante. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La differenza tra Modric e De Bruyne, e la lezione di Luis Enrique su Mbappé

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