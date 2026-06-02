Un giovane, considerato senza prospettive, ha firmato un contratto a tempo indeterminato il 2 giugno. La sua storia si inserisce in un contesto in cui molti italiani continuano a lottare per ottenere un impiego stabile. La Costituzione afferma che l’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro, ma per molti questa garanzia rimane lontana. La notizia arriva in un momento in cui la stabilità lavorativa rappresenta un obiettivo ancora difficile da raggiungere per molti.

L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. Così recita la Costituzione, ma per molti questo diritto e dovere al lavoro è un appannaggio. Non solo per i tanti alla ricerca di un’occupazione, ma anche per chi difficilmente potrà trovarla. Ragazzi e ragazze con disabilità che oggi, in. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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Il funerale di Mattia, il 13enne chi si è tolto la vita: «Solo con te potevo essere me stessa»

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Temi più discussi: Mattia, il ragazzo per il quale non c'era futuro che festeggia il 2 giugno con un contratto a tempo indeterminato; Una folla enorme alla chiesa di Sagnino per il saluto a Mattia: le lacrime degli amici e le magliette fatte dai compagni di squadra; Corinaldo, il papà di Mattia: Bene l’arresto, la ferita resta; Karate, Mattia Busato è campione d’Europa con la squadra azzurra.

Ma la verità è che c'è un giro enorme di riciclaggio di denaro e che la maggior parte dei ragazzi sarebbe poi stata mandata in prestito chissà dove per poi essere lasciati abbandonati completamente dalla società. Un altro ragazzo (2004)pagò 10k il giorno stes x.com

[Vitiello] Sono state avanzate proposte a Ian Ayre per il ruolo di CEO; ex dirigente del Liverpool, attualmente lavora a Nashville nella MLS. Il fatto che lavori negli Stati Uniti potrebbe essere un ulteriore motivo per cui i proprietari americani del Milan lo portereb reddit

Il dolore per la morte di Mattia: Era un leader, un ragazzo mai fuori postoLutto. Il ventunenne di Sagnino è morto tra venerdì e sabato in un incidente. L’auto su cui viaggiava insieme a due amici è sotto sequestro. Tufano: L’ho cresciuto al Maslianico, non ci credo ... laprovinciadicomo.it

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