Lendinara | bando per 4 OSS con contratto a tempo indeterminato

Un bando è stato aperto a Lendinara per l’assunzione di quattro operatori socio-sanitari con contratti a tempo indeterminato. La candidatura si presenta attraverso il portale inPA, seguendo una procedura online specifica. La procedura di selezione prevede una prova scritta con domande su diverse materie, anche se i dettagli esatti delle materie d’esame non sono stati ancora comunicati ufficialmente. Il termine per presentare le domande è stato indicato nelle avvisi pubblici disponibili online.

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? Punti chiave Come funziona la procedura di candidatura tramite il portale inPA?. Quali sono le materie d'esame previste per la prova scritta?. Chi può accedere ai consigli del gruppo Telegram dedicato?. Perché la selezione richiede competenze specifiche in psicologia e sociologia?.? In Breve Scadenza candidature tramite portale inPA fissata per il 13 giugno 2026.. Candidatura digitale richiede versamento di una tassa di 10,00 euro.. Selezione prevede prova scritta e colloquio orale su psicologia e sicurezza.. Assunzioni rafforzano il welfare socio-sanitario della provincia di Rovigo..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lendinara: bando per 4 OSS con contratto a tempo indeterminato ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Arsiero: selezione per 3 OSS con contratto a tempo indeterminato? Cosa scoprirai Come si accede alla selezione tramite il portale inPA? Quali competenze tecniche e soft skills valuterà la commissione? Perché la... Asp Agrigento: bando per 4 avvocati con contratto a tempo indeterminato? Cosa scoprirai Chi sono i professionisti con cinque anni di esperienza richiesti? Come funziona la procedura di candidatura esclusivamente...