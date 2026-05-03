Arsiero | selezione per 3 OSS con contratto a tempo indeterminato

È stato aperto un bando di selezione per tre operatori socio-sanitari a tempo indeterminato presso un ente locale. La procedura di candidatura si svolge attraverso il portale inPA, dove i candidati devono presentare la documentazione richiesta. La commissione valuterà sia le competenze tecniche specifiche del ruolo sia le soft skills, come capacità relazionali e di lavoro in team. La selezione si rivolge a candidati qualificati e motivati.

? Cosa scoprirai Come si accede alla selezione tramite il portale inPA?. Quali competenze tecniche e soft skills valuterà la commissione?. Perché la gestione della privacy è diventata un requisito fondamentale?. Quando scade il termine per inviare la candidatura digitale?.? In Breve Scadenza candidature tramite portale inPA fissata entro il 24 maggio 2026.. Tassa di partecipazione al concorso stabilita in 15,00 euro.. Prove includeranno test su GDPR 2016679 e D.Lgs. 1962003.. Assunzioni mirano a stabilizzare il personale assistenziale nella provincia di Vicenza..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Arsiero: selezione per 3 OSS con contratto a tempo indeterminato Notizie correlate Vidor: 8 OSS a tempo indeterminato, scatta il concorsoLa Casa di Riposo ed Opere Pie Riunite di Vidor, situata in provincia di Treviso, ha avviato una selezione pubblica per coprire otto posti a tempo... Gigio Donnarumma si è sposato con Alessia, lui ironizza: “Firmato un contratto a tempo indeterminato”A dare notizia delle sue avvenute nozze con Alessia Elefante è stato proprio Gigio Donnarumma che ha comunicato ai fan di essersi sposato sui social...