Matteo Berrettini potrebbe non partecipare a Wimbledon, in quanto è ancora in corsa nelle qualificazioni. Per essere ammesso al torneo, dovrebbe superare le sfide di queste qualificazioni o aspettare eventuali rinunce di altri tennisti in lista. Al momento, la sua presenza nel main draw non è garantita. La decisione dipenderà dai risultati delle qualificazioni e dalle eventuali defezioni degli altri giocatori.

Matteo Berrettini dovrà disputare le qualificazioni di Wimbledon, a meno di rinunce di tennisti che lo precedono nell’ entry list del terzo torneo del Grand Slam. L’azzurro, inizialmente fuori di 4 posti dal main draw, ha scalato una posizione dopo il forfait dello spagnolo Carlos Alcaraz. L’annuncio dell’iberico è arrivato a poche ore di distanza dal rilascio dell’entry list, in cui il nome dell’iberico compariva: la lista degli iscritti per i tornei del Grand Slam esce a 6 settimane dall’inizio del torneo, ed in quel momento Berrettini si trovava al numero 107 del mondo. Direttamente nel main draw erano stati ammessi i primi 103 del ranking ATP ed un tennista con il ranking protetto: l’azzurro, rimasto fuori di 4 posti, ha poi beneficiato del ritiro di Alcaraz, ma da allora non si sono registrate altre rinunce. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Berrettini.

© Oasport.it - Matteo Berrettini al momento sarebbe fuori da Wimbledon! Tra rinunce e qualificazioni che potrebbe evitare

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

La drammatica partita tra SINNER e Spizzirri e le belle vittorie di MUSETTI e DARDERI

Notizie e thread social correlati

Matteo Berrettini inizia bene al Challenger di Valencia. Servono punti per evitare le qualificazioni a WimbledonMatteo Berrettini ha iniziato con successo il suo percorso nel torneo Challenger di Valencia, cercando di accumulare punti utili per evitare le...

Matteo Berrettini esce dalla top100: da scongiurare lo spettro delle qualificazioni a WimbledonMatteo Berrettini ha perso all’esordio nel main draw dell’ATP Masters 1000 di Roma contro l’australiano Alexei Popyrin.

Temi più discussi: Orgoglio Berrettini: batte Comesaña al super tie-break, ottavi Slam dopo 3 anni!; Finalmente Berrettini: Cinque anni dopo, le stesse bellissime sensazioni; Chi affronterà Matteo Berrettini al prossimo turno? Un reduce da una battaglia ancora più lunga!; Roland Garros – Siamo proprio sicuri che Matteo Berrettini sia così anziano?.

Matteo Berrettini, Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi raggiungono gli ottavi di finale al Roland Garros Momento magico per il tennis azzurro x.com

Matteo Berrettini al momento sarebbe fuori da Wimbledon! Tra rinunce e qualificazioni che potrebbe evitareMatteo Berrettini dovrà disputare le qualificazioni di Wimbledon, a meno di rinunce di tennisti che lo precedono nell'entry list del terzo torneo del ... oasport.it

Berrettini-Cerundolo LIVE al Roland Garros, risultato in diretta: cambia l’orario del match, slitta l’inizioLa diretta di Berrettini-Cerundolo oggi al Roland Garros 2026: la cronaca della partita di tennis e gli aggiornamenti live ... fanpage.it

Roland Garros R3: M. Berrettini batte F. Comesaña 7-6(3), 5-7, 6-7(4), 6-4, 7-6(13) reddit